Dallavalle: "Da oggi gli altri sanno che ci sono anch'io"

00:02:16 min
|
1 ora fa

Dopo il "salto della vita" con cui si è preso l'argento mondiale, Dallavalle commenta: "E' qualcosa di inimmaginabile, è stato un salto che conteneva tutto il lavoro e tutte le batoste che ho preso negli ultimi anni. Non sono un tipo che molla di fronte alle difficoltà e questa è la prova, finalmente ho potuto dimostrarlo. Da oggi anche gli altri sanno chi sono e dovranno preoccuparsi di me in pedana". Sui complimenti di Berrettini: "Me lo sono trovato in tribuna che faceva il tifo e sono andato a stringergli la mano: bello ricevere i complimenti da un campione così".

DIAZ OKDIAZ OK
atletica
Diaz: "Non sono riuscito a fare un salto di qualità"
00:00:22 min
| 1 ora fa
pubblicità
CORNER ATLETICA FROLA_4718979CORNER ATLETICA FROLA_4718979
atletica
Il riassunto della settima giornata ai Mondiali di atletica
00:01:49 min
| 1 ora fa
corner frola argentocorner frola argento
atletica
Mondiali Atletica, Dallavalle argento nel salto triplo
00:01:59 min
| 3 ore fa
FEDE STUDIO DONATO_2406400FEDE STUDIO DONATO_2406400
atletica
Greta Donato racconta Andy Diaz: l'intervista a Sky
00:05:36 min
| 2 ore fa
CORNER RIASSUNTO SESTA GIORNATA MONDIALI ATLETICA_3206722CORNER RIASSUNTO SESTA GIORNATA MONDIALI ATLETICA_3206722
atletica
Mondiali atletica: i risultati della sesta giornata
00:01:32 min
| 1 giorno fa
INTV BATTOCLETTI SU QUALIFICA FINALE 5000_3726645INTV BATTOCLETTI SU QUALIFICA FINALE 5000_3726645
atletica
Battocletti: "Ritrovata confidenza, finale sarà complessa"
00:00:37 min
| 1 giorno fa
INTV POSATA MATTIA FURLANI_0342682INTV POSATA MATTIA FURLANI_0342682
atletica
Furlani: "Mamma è stata più di un coach. Ricordi indelebili"
00:01:53 min
| 1 giorno fa
mattia-furlani-oro-mondiali-atletica-intervista-mattia-furlani-oro-mondiali-atletica-intervista-
atletica
Furlani, oro nel salto in lungo: "È qualcosa di magico"
00:03:32 min
| 2 giorni fa
CORNER RIASSUNTO MONDIALE ATLETICA QUINTA GIORNATA_4745764CORNER RIASSUNTO MONDIALE ATLETICA QUINTA GIORNATA_4745764
atletica
Mondiali atletica: i risultati della quinta giornata
00:01:30 min
| 2 giorni fa
olimpiadi_5912569olimpiadi_5912569
atletica
Mondiali atletica, Mattia Furlani oro nel salto in lungo
00:01:04 min
| 2 giorni fa
CORNER RIASSUNTO 4 GIORNATA MONDIALI ATLETICA_4400297CORNER RIASSUNTO 4 GIORNATA MONDIALI ATLETICA_4400297
atletica
Mondiali atletica, Sioli 8° nel salto in alto: i risultati
00:01:48 min
| 3 giorni fa
mondiali atletica sioli intervista videomondiali atletica sioli intervista video
atletica
Sioli: "Si poteva fare di più, ma felice di essere qui"
00:01:35 min
| 3 giorni fa
DIAZ OKDIAZ OK
atletica
Diaz: "Non sono riuscito a fare un salto di qualità"
00:00:22 min
| 1 ora fa
CORNER ATLETICA FROLA_4718979CORNER ATLETICA FROLA_4718979
atletica
Il riassunto della settima giornata ai Mondiali di atletica
00:01:49 min
| 1 ora fa
corner frola argentocorner frola argento
atletica
Mondiali Atletica, Dallavalle argento nel salto triplo
00:01:59 min
| 3 ore fa
FEDE STUDIO DONATO_2406400FEDE STUDIO DONATO_2406400
atletica
Greta Donato racconta Andy Diaz: l'intervista a Sky
00:05:36 min
| 2 ore fa
CORNER RIASSUNTO SESTA GIORNATA MONDIALI ATLETICA_3206722CORNER RIASSUNTO SESTA GIORNATA MONDIALI ATLETICA_3206722
atletica
Mondiali atletica: i risultati della sesta giornata
00:01:32 min
| 1 giorno fa
INTV BATTOCLETTI SU QUALIFICA FINALE 5000_3726645INTV BATTOCLETTI SU QUALIFICA FINALE 5000_3726645
atletica
Battocletti: "Ritrovata confidenza, finale sarà complessa"
00:00:37 min
| 1 giorno fa
INTV POSATA MATTIA FURLANI_0342682INTV POSATA MATTIA FURLANI_0342682
atletica
Furlani: "Mamma è stata più di un coach. Ricordi indelebili"
00:01:53 min
| 1 giorno fa
mattia-furlani-oro-mondiali-atletica-intervista-mattia-furlani-oro-mondiali-atletica-intervista-
atletica
Furlani, oro nel salto in lungo: "È qualcosa di magico"
00:03:32 min
| 2 giorni fa
CORNER RIASSUNTO MONDIALE ATLETICA QUINTA GIORNATA_4745764CORNER RIASSUNTO MONDIALE ATLETICA QUINTA GIORNATA_4745764
atletica
Mondiali atletica: i risultati della quinta giornata
00:01:30 min
| 2 giorni fa
olimpiadi_5912569olimpiadi_5912569
atletica
Mondiali atletica, Mattia Furlani oro nel salto in lungo
00:01:04 min
| 2 giorni fa
CORNER RIASSUNTO 4 GIORNATA MONDIALI ATLETICA_4400297CORNER RIASSUNTO 4 GIORNATA MONDIALI ATLETICA_4400297
atletica
Mondiali atletica, Sioli 8° nel salto in alto: i risultati
00:01:48 min
| 3 giorni fa
mondiali atletica sioli intervista videomondiali atletica sioli intervista video
atletica
Sioli: "Si poteva fare di più, ma felice di essere qui"
00:01:35 min
| 3 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità