È ancora Leon Marchand il re dei 200 misti. Il francese conquista la medaglia d'oro al termine di una finale equilibrata nei primi 150 metri, con Shaine Casas che per lunghi tratti ha tenuto testa al transalpino. Marchand vince in 1:53.68, argento per Casas in 1:54.30 e bronzo all'ungherese Kos in 1:55.34.