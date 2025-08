Ai Mondiali di nuoto in vasca di Singapore, nella staffetta 4x100 mista maschile, l'Italia ha chiuso al quarto posto, alle spalle degli Stati Uniti (bronzo con il tempo di 3:28.62) per soli 10 centesimi. Strepitosi e sulla linea del record del mondo con Ceccon (dorso) è stata poi la volta di Martinenghi con la rana. Il calo è arrivato nel delfino con Burdisso. Ultima frazione poi nuotata dal giovane D'Ambrosio nello stile libero. Oro alla squadra neutrale russa e argento per la Francia.