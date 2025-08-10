Donnarumma, convocazione a rischio in Supercoppa: le news

Rottura tra il Psg e Gianluigi Donnarumma: il portiere non dovrebbe essere convocato per la Supercoppa Europea in programma mercoledì sera contro il Tottenham. Non c'è l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 e la trattativa si è bloccata. L'offerta del Psg è al ribasso: 8-9 milioni di euro, con Donnarumma che attualmente ne guadagna 10. Il club ha ufficializzato il nuovo portiere Chevalier pagato 40 milioni, anche questo è un segnale che il futuro di Donnarumma dovrebbe essere lontano da Parigi. Per lui ancora non ci sono trattative concrete con altri club.