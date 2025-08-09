Chiudi Menu
Sport
Calciomercato
Estero
Valencia, Javi Guerra ha rinnovato il contratto fino al 2029
00:00:30 min
|
1 ora fa
estero
Donnarumma, post criptico: che futuro per il n.1 del Psg?
00:02:46 min
| 27 minuti fa
estero
Sesko al Manchester United: le cifre del colpo di mercato
00:00:55 min
| 4 ore fa
estero
Thauvin al Lens: l'accoglienza dei suoi nuovi tifosi
00:00:38 min
| 3 giorni fa
estero
Al-Hilal, il benvenuto dei compagni a Theo Hernandez. VIDEO
00:00:09 min
| 7 giorni fa
estero
Bayern Monaco, Luis Diaz è arrivato per le visite mediche
00:00:18 min
| 11 giorni fa
estero
Psg, trattativa in fase avanzata per Chevalier del Lille
00:00:17 min
| 13 giorni fa
estero
Psg-Donnarumma, per ora niente accordo per il rinnovo
00:00:53 min
| 13 giorni fa
estero
Arsenal, ufficiale l'arrivo di Viktor Gyokeres: i dettagli
00:01:08 min
| 13 giorni fa
estero
L'Atletico Madrid dà il benvenuto a Hancko e Pubill
00:00:49 min
| 16 giorni fa
estero
Atalanta, ufficiale la cessione di Retegui all'Al-Qadsiah
00:00:46 min
| 18 giorni fa
estero
Liverpool, Chiesa escluso dai convocati per la tournée
00:01:08 min
| 19 giorni fa
estero
Rios al Benfica: accordo con il Palmeiras
00:00:20 min
| 19 giorni fa
estero
