Donnarumma non convocato per Psg-Tottenham di Supercoppa

Gianluigi Donnarumma non sarà convocato dal Psg per la Supercoppa Europea contro il Tottenham. Tra il portiere italiano e il club parigino è rottura totale. Nella giornata di oggi, lunedì 11 agosto, Donnarumma non ha svolto l'allenamento con i compagni ma ha lavorato solo in palestra per poi lasciare il centro sportivo. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e non c'è un accordo per il rinnovo. Il Psg lo ha messo alla porta prendendo Lucas Chevalier che diventa così il portiere titolare. Adesso per Donnarumma ci sarà da trovare una nuova squadra a meno di un mese dalla chiusura del calciomercato per non passare un'intera stagione in panchina.