NBA, Cooper Flagg incanta in preseason: che show

Cooper Flagg continua a scaldare i motori in vista della stagione: questa notte contro gli Charlotte Hornets si è reso protagonista di diverse giocate che hanno fatto girare la testa ai tifosi dei Dallas Mavericks, tra cui tre canestri in fila e una serie di assist pregevoli per i compagni di squadra. Alla fine per lui ci sono 11 punti, 3 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi al netto di 5 palle perse in meno di 24 minuti di gioco. Il rookie sembra già prontissimo per il suo debutto in NBA, previsto per la notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre in diretta su Sky Sport Basket contro i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama.