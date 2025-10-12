NBA, Cooper Flagg incanta in preseason: che show

2 ore fa

Cooper Flagg continua a scaldare i motori in vista della stagione: questa notte contro gli Charlotte Hornets si è reso protagonista di diverse giocate che hanno fatto girare la testa ai tifosi dei Dallas Mavericks, tra cui tre canestri in fila e una serie di assist pregevoli per i compagni di squadra. Alla fine per lui ci sono 11 punti, 3 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi al netto di 5 palle perse in meno di 24 minuti di gioco. Il rookie sembra già prontissimo per il suo debutto in NBA, previsto per la notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre in diretta su Sky Sport Basket contro i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama.

NBA, che schiacciata di Johnny Furphy in preseason
nba
NBA, che schiacciata di Johnny Furphy in preseason
00:00:11 min
2 ore fa
NBA, Oladipo firma una schiacciata pazzesca in pre-season
nba
NBA, Oladipo firma una schiacciata pazzesca in pre-season
00:00:10 min
1 giorno fa
NBA, Wembanyama fa già paura, e che alley-oop con Harper
nba
NBA, Wembanyama fa già paura, e che alley-oop con Harper
00:01:04 min
1 giorno fa
WNBA, Aces di nuovo campionesse: 3° titolo in 4 anni
nba
WNBA, Aces di nuovo campionesse: 3° titolo in 4 anni
00:00:37 min
1 giorno fa
NBA, Tatum torna a schiacciare a 5 mesi dall'infortunio
nba
NBA, Tatum torna a schiacciare a 5 mesi dall'infortunio
00:00:15 min
2 giorni fa
NBA Preseason Highlights: Houston-Utah 140-127
nba
NBA Preseason Highlights: Houston-Utah 140-127
00:02:38 min
3 giorni fa
ERROR! 001ERROR! 001
nba
NBA, 15 giorni al via: il punto con Mauro Bevacqua
00:15:53 min
4 giorni fa
NBA preseason highlights, Dallas-Oklahoma City 106-89
nba
NBA preseason highlights, Dallas-Oklahoma City 106-89
00:02:23 min
4 giorni fa
NBA, l'assist 'alla Jokic' di Jokic incanta il pubblico
nba
NBA, l'assist 'alla Jokic' di Jokic incanta il pubblico
00:00:06 min
5 giorni fa
NBA, i rookie di Golden State e la foto da sogno con Curry
nba
NBA, i rookie di Golden State e la foto da sogno con Curry
00:00:46 min
5 giorni fa
LeBron James annuncia la "Second Decision": il video
nba
LeBron James annuncia la "Second Decision": il video
00:00:10 min
5 giorni fa
NBA, il volo e la schiacciata spettacolare di Bronny James
nba
NBA, il volo e la schiacciata spettacolare di Bronny James
00:00:22 min
6 giorni fa
