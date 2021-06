Giornata mondiale dell'oceano, il mare sui muri italiani

10 murales in giro per l'Italia e 10 talks di approfondimento per raccontare l'iniziativa "Oceano e Clima", il progetto lanciato da Worldrise nell'ambito della Campagna 30x30 Italia. Perché non si può risolvere la crisi climatica senza proteggere l'oceano. L'oceano è stato, ed è, il nostro migliore alleato nella lotta ai cambiamenti climatici. Dalla rivoluzione industriale ad oggi ha assorbito il 93% del calore in eccesso trattenuto in atmosfera dei gas serra e sequestrato circa 525 miliardi di tonnellate di CO2 dall'atmosfera. La tutela e la conservazione degli habitat marini e costieri rappresenta una valida strategia per mitigare i cambiamenti climatici, raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e fermare la perdita di biodiversità. L'unione fa la forza, così Sky, con la sua Campagna Sky Zero, ha deciso di accompagnare Worldrise in questo percorso di consapevolezza e dunque, da oggi, è possibile ammirare davanti la sede milanese di Sky Italia uno dei 10 murales che hanno portato il mare in città. Il fondo immobiliare gestito da Lendlease ha prestato il muro, di sua proprietà, per realizzare "Mondi Sommersi", l'opera dei visual artist Nabla e Zibe. Una visione surreale in cui fiori e fauna ittica coabitano in una magica armonia. Pesci silenziosi ondeggiano tra piante terrestri che fluttuano mosse da correnti invisibili. Sulla livrea dei pesci ritroviamo il loro "Pensiero Fluido", segno grafico che in questo caso vuole indicare l'adattamento del Mondo alle nuove condizioni che gli abbiamo imposto. In ogni murales è presente un link di rimando ad una sezione dedicata del sito 30x30 Italia dove sono disponibili 10 video divulgativi di approfondimento e di ispirazione sul tema "Oceano e Clima" realizzati proprio grazie al supporto di Sky Italia.