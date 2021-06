Giornata mondiale oceano, il manifesto dell'Unesco

O come Onoro, C come Contribuisco, E come Educo, A come Accessibile, N come Noi siamo Oceano, O come Onda. Io sono Oceano. Io sono Oceano. Io sono Oceano. Io sono Oceano. Io sono Oceano. Noi siamo Oceano. O come Onoro. Mi impegno a salvaguardare l'oceano e la biodiversità marina. Chiedo un oceano sano e resistente in cui gli ecosistemi marini siano mappati e protetti. Mi impegno a onorarlo anche con le mie scelte alimentari affinché sia utilizzato in modo sostenibile per garantire la fornitura di cibo. C come Contribuisco. Mi impegno a sostenere la creazione di un Comitato Nazionale per rispondere a tutte le sfide individuate dal Decennio del Mare e a promuovere tutti i temi del Decennio tra cui cambiamenti climatici, sicurezza alimentare e salute umana, per promuovere un oceano monitorato in cui la società sia capace di comprenderne le condizioni attuali e quelle future. E come Educo. Mi impegno a promuovere progetti specifici per l'educazione all'oceano in tutte le scuole, per comunicare il ruolo e l'importanza del mare per la vita sul nostro pianeta. Educo tutti alla conoscenza e al rispetto della natura. Sostengo la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e la formazione dei giovani sulla ricerca in ambito marino e dell'Economia Blu per arrivare a soluzioni concrete. A come Accessibile. Chiedo un oceano trasparente con accesso aperto a dati, informazioni e tecnologie. Un oceano pulito in cui le fonti di inquinamento siano identificate ed eliminate. Un oceano sicuro in cui le persone siano protette da tsunami, tempeste ed altri eventi esterni. N come noi siamo Oceano. Mi impegno a contribuire alla nascita di gruppi di lavoro su tematiche specifiche per l'Italia e promuovere, con forte collaborazione tra diversi settori della società, il ruolo del nostro Paese come forza trainante del Mediterraneo per le sfide del Decennio del Mare. Mi impegno inoltre a favorire la nascita di una generazione di comunicatori e una rete di professionisti nell'ambito della tecnologia e dell'innovazione, orientati a promuovere l'Economia Blu e la tutela dell'oceano. O come Onda. Mi impegno a diventare parte della generazione oceano, una generazione che è pienamente consapevole dell'importanza dell'oceano per il nostro pianeta, per la nostra salute, per il nostro futuro e a dare voce è come un'onda, all'importanza dell'oceano, farne conoscere le meraviglie, problematiche e relative soluzioni. Io sono Oceano. Io sono Oceano. Io sono Oceano. Io sono Oceano. Io sono Oceano. Noi siamo Oceano.