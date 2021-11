Cop, 3 punti chiave sulla conferenza di Glasgow

Per anni l'immagine che abbiamo avuto, anche dal punto di vista mediatico, del cambiamento climatico era rappresentato dall'orso polare alla deriva su una calotta di ghiaccio. Questo se da una parte rappresentava ovviamente un fenomeno reale dall'altra ha anche forse peccato di far interpretare la questione climatica solamente come una problematica che riguardasse l'ambiente o gli animali. In realtà è una questione che, come abbiamo detto nelle pillole precedenti, riguarda vari aspetti che toccano l'economia, tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, finanche alla sicurezza nazionale. Quindi la questione climatica non è solo una questione ambientale. Il secondo punto riguarda il fatto che il cambiamento climatico, come detto, è una questione scientifica ma bisogna compiere ogni sforzo per far sì che sia accessibile anche ai non addetti ai lavori. Anche qui negli anni non sono stati fatti sforzi sufficienti per spiegare al grande pubblico non solo gli aspetti più generici ma le implicazioni, i dettagli di una sfida talmente grande per la nostra vita e che segnerà indelebilmente questo secolo. Per cui bisogna fare decisamente di più per cercare di trasmettere l'urgenza di questa sfida e di questi processi a tutti. Il terzo e ultimo punto, a mio parere essenziale, è che questo processo negoziale, in ambito alle Nazioni Unite, va sostenuto. Spesso abbiamo sentito parlare di un processo poco efficace e poco efficiente, che non abbia veramente raggiunto progressi nel corso di, ormai, più di 25 anni di lavori. Da un lato è sicuramente vero che le risposte che sono giunte non sono state al passo delle necessità, la scienza ci dice in maniera inequivocabile che siamo in ritardo. D'altra parte, oggi, il multilateralismo rappresenta l'unico strumento che abbiamo a disposizione per una risposta che, trattandosi di un problema globale, deve inevitabilmente essere globale, coinvolgendo tutti i Paesi sulla base delle rispettive capacità e circostanze nazionali. Per questo è essenziale che ognuno di noi come cittadino supporti questo processo e spinga nella propria possibilità per cercare di far sì che riceva più visibilità e più attenzione in tutte le sfere della società.