"E' stata una Cop molto difficile, con dei risultati che aprono qualche spiraglio a un lavoro intenso con la possibilità di cercare di stare all'interno di un grado e mezzo di aumento medio della temperatura Globale ma nello stesso tempo un risultato che lascia l'amaro in bocca quando pensiamo a la richiesta ultimo minuto dell'India di attenuare la l'uscita dal carbone e rendendola molto molto più graduale, con un termine che forse non si riesce nemmeno a misurare. A Glasgow, noi abbiamo visto un tono diverso da parte dei leader però non c'è la capacità poi di trarre le conseguenze rispetto al fatto che noi siamo in una situazione di enorme pericolo come civilizzazione umana.".