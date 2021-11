Cop26, Johnson: segna fine dell'era del carbone

Glasgow segna la fine dell'energia a carbone e è uno dei tanti traguardi raggiunti della Cop26. Il 96% dell'economia mondiale segue il nostro esempio britannico impegnandosi alla net zero. Loro chiedevano ambizioni molto più alte e noi siamo intenzionati ad arrivarci, ma non è stato così per tutto. Questa è la natura della diplomazia purtroppo. Possiamo fare lobby, unirci, incoraggiare, ma non possiamo obbligare le nazioni sovrane a fare ciò che non vogliono. Alla fine devono decidere loro e va rispettata questa cosa, ma noi siamo fieri.