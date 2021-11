Cop26, la voce dell'Africa. Kagame a Sky TG24

Sull'ambiente noi siamo forti sin da quando questo argomento è emerso. Abbiamo dei progetti, delle attività di riforestazione per esempio, tutela dell'ambiente, abbiamo vietato i sacchetti in plastica per esempio, tutti i materiali plastici di vari tipi che vengono utilizzati che possono essere nocivi anche per l'ambiente, tutti questi materiali sono stati vietati e anche sostituiti in Ruanda, posso anche raccontarvi delle storie, quando ci sono delle persone che entrano nei negozi che hanno quei sacchetti in plastica e via dicendo ecco che possono danneggiare l'ambiente perché hanno un forte impatto ambientale, le persone non entrano nei negozi devono immediatamente uscire perché questi materiali devono vivere, diciamo, nelle piante, devono restare nella natura. Svolgiamo un ruolo centrale in questo contesto e siamo qui anche per partecipare e per sollevare, alzare la nostra voce e poi anche il tentativo di capire e di interfacciarsi con il resto del mondo proprio per interfacciarci con le economie globali, gli investimenti verdi per esempio, green, gli investimenti che devono essere fatti da questo punto di vista e quindi essere creativi da questo punto di vista. Questo è fondamentale. Quindi cerchiamo di capire sempre di più tutto questo, questa è un'area piuttosto nuova magari ci sono alcune aree anche piuttosto nuove e ci sono delle questioni magari più o meno comprovate più o meno consolidate e in ogni caso noi cerchiamo di essere molto attivi in Rwanda.