Cop26, perché è importante l'obiettivo di 1,5 gradi

L'accordo di Parigi contiene al suo interno due obiettivi di temperatura, se vogliamo. Leggendo il paragrafo dell'aria del testo si nota come l'obiettivo sia di limitare l'aumento delle temperature globali ben al di sotto dei 2 gradi, compiendo tuttavia ogni sforzo per far sì che questo momento non superi gli 1,5 gradi. Ora mezzo grado di differenza tra i due obiettivi può sembrare un qualcosa di poco significativo, in realtà la scienza ci dice in maniera molto chiara come quel mezzo grado di differenza possa implicare una enorme quantità e intensità di impatti, a livello globale di ogni tipologia, che sicuramente avrebbe un elevato costo, un elevato costo in termini di vite umane, un elevato costo in termini di danni all'economia e ai principali settori economici, per questo è veramente essenziale e c'è ancora la possibilità anche se si stanno assottigliando rapidamente ma c'è la possibilità di raggiungere l'obiettivo degli 1,5 gradi e quindi bisogna fare tutto il possibile per cercare di tendere a questo obiettivo perché può veramente fare la differenza, soprattutto per i paesi, le comunità più vulnerabili.