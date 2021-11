A Glasgow abbiamo accelerato queste discussioni e siamo arrivati ad un momento di verità, quello che chiamo un momento di verità. Questo momento di verità è un momento di verità per il nostro pianeta ed è un momento di verità per i nostri figli, per i nostri nipoti. Tutti quanti sapete che il mondo è disposto ad essere ambizioso, vuole che noi siamo ambiziosi, audaci al punto tale da raccogliere le sfide di oggi ma non siamo mai pronti.