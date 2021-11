Storicamente l'Africa è responsabile soltanto per il 3% delle emissioni globali e adesso si trova a dover subire l'impatto della crisi climatica perché il sud del mondo è in prima linea per la lotta al clima. E perché non sono poi invece nelle prime pagine dei giornali? Sono estromessi dalle conversazioni, dalle decisioni. Ma come potremo avere una giustizia climatica se le persone dalle aree più imattate non vengono ascoltate.