Perché il pianeta non può aspettare. Questo è in sintesi lo slogan che da 51 anni accompagna l'Earth Day, la giornata celebrata in tutto il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione centrale che unisce tutta l'umanità: proteggere la nostra casa, proteggere il nostro pianeta che ha risorse finite con ecosistemi sempre più sotto pressione e con cicli naturali che stanno cambiando in maniera così rapida da non essere in grado di sapere quali saranno le conseguenze nel medio-lungo periodo. Abbiamo le conoscenze scientifiche che servono, sappiamo con certezza che le attività umane hanno avuto e continuano ad avere effetti negativi sul sistema Terra ma, sappiamo anche, che esistono delle soluzioni. Dobbiamo ripensare il modello di sviluppo, ridistribuire benessere e ricchezza, garantire eguali opportunità e diritti a tutta la popolazione. Siamo di fronte ad una sfida senza precedenti per la società e per le imprese. Una sfida pienamente accettata dal Gruppo Sky che diventerà Net Zero Carbon entro il 2030. Per farlo Sky ridurrà di almeno il 50% le emissioni generate dai suoi prodotti, dai suoi fornitori nel mondo e dal proprio business. In particolare l'azienda si impegna a rendere più efficaci da un punto di vista energetico tutti i prodotti tecnologici che entrano nelle case dei clienti e a sviluppare gli studi televisivi e cinematografici più sostenibili al mondo. Saranno piantati alberi, mangrovie e altre specie vegetali marine per compensare il resto delle emissioni che non saranno eliminate. Per raccontare tutto questo il Gruppo Sky ha dato vita alla campagna Sky 0, per il contrasto all'emergenza del cambiamento climatico, perché anche fare business in maniera sostenibile può avere un impatto positivo sulla comunità. Per ridurre le emissioni di CO2 Sky sta lavorando su tre aree di intervento: trasformazione del business, farsi promotore del cambiamento, mobilitare milioni di persone attraverso #GoZero, realizzare prodotti a minore impatto e sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso programmi di intrattenimento, di informazione e di approfondimento. Quindi da quest'anno Sky Italia riduce le emissioni di CO2 di oltre diecimila tonnellate utilizzando energia elettrica da fonti rinnovabili ed è di oggi il primo traguardo: il taglio di emissioni per effetto dell'acquisto di energia da fonti rinnovabili.