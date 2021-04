Giornata della Terra, cos’è e perché si festeggia. VIDEO

Il 22 aprile è la Giornata della Terra, una delle maggiori iniziative ambientaliste per la salvaguardia del pianeta. Nata nel 1970, coinvolge 192 Paesi e circa 1 miliardo di persone. Nel 1969: una fuoriuscita di petrolio causa un disastro ambientale a Santa Barbara. Il 22 aprile 1970, 20 milioni di cittadini americani organizzano una manifestazione. La manifestazione porta all’organizzazione del vertice ONU 1992 di Rio de Janeiro, dove 178 governi firmano la Dichiarazione sull’Ambiente e lo Sviluppo. Nel 1990, la Giornata si celebra con la storica scalata dell’Everest. Un team di alpinisti, in diretta via satellite, raccoglie oltre 2 tonnellate di rifiuti. L’evento ha dato vita alla “Green Generation”, che si batte per un futuro sostenibile. .