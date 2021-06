Giornata dell'ambiente: come guarire la Terra

Passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione. Insomma, "ripristinare gli ecosistemi". É il tema della giornata mondiale dell'ambiente che come ogni anno dal 1972 si celebra il 5 giugno. L'Onu ha scelto l'edizione di quest'anno anche per lanciare il "Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell'Ecosistema." Un programma che ha l'obiettivo di far rivivere miliardi di ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare. In occasione della giornata il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente ha lanciato una "Guida pratica". 21 pagine con informazioni e suggerimenti per agire subito a favore del pianeta. Dal mangiare meno carne al comprare solo prodotti sostenibili. Tanti gli eventi soprattutto online in occasione della Giornata. Tra gli appuntamenti anche quello organizzato da Sky insieme al Ministero della Transizione Ecologica: un incontro in onda su Sky tg24 che vedrà la partecipazione del ministro Cingolani, assieme a Stefano Boeri, Ilaria Capua e Andrea Illy, con la moderazione di Sarah Varetto.