Giornata mondiale oceani, Unesco lancia Generazione Oceano

"Io sono Oceano" "Io sono Oceano" "Io sono Oceano" "Io sono Oceano" "Io sono Oceano" "Noi siamo Oceano" Questo è il manifesto che l'Unesco ha presentato sull'isola della Maddalena in occasione della Giornata Mondiale dell'Oceano, durante l'evento "Tra passato e futuro verso la generazione oceano", organizzato dal Comitato del Decennio del Mare Italia. Tante le personalità che hanno deciso di metterci la faccia, dall'attore Sergio Muniz alla cantante Francesca Michielin, fino ad arrivare alla madrina dell'evento Caterina Balivo. "Per la nostra salute, per il nostro futuro". L'IOC-UNESCO ha il mandato di gestire a livello globale il Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile, istituito dalle Nazioni Unite dal 2021 al 2030. L'obiettivo è quello di mobilitare la comunità scientifica, i Governi, il settore privato e la società civile intorno ad un programma comune di ricerca ed innovazione tecnologica per salvaguardare la salute del pianeta e lasciare un mondo migliore alle generazioni che verranno. Questo programma globale lavora per mitigare il cambiamento climatico e ottenere risultati concreti per la società attraverso un oceano pulito, accessibile, sano e resiliente, produttivo, sicuro, predicibile e che ispiri e coinvolga. "Questo Decennio delle Scienze del Mare nasce, diciamo, dalla volontà della Comunità Internazionale che si occupa, appunto, della tutela del mare, proprio sulla base della consapevolezza che il nostro mare soffre, è in pericolo ma, al tempo stesso, che il nostro mare, appunto, come dicevamo prima, è fondamentale per il nostro pianeta". "Generazione Oceano", dunque, mira ad educare e coinvolgere i giovani sull'importanza dell' oceano per il nostro pianeta, la nostra salute, il nostro futuro e accompagnerà il Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile in Italia.