Glasgow, l'intervento di Barack Obama a Cop26

Sta per parlare l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. "Grazie è meraviglioso essere di nuovo nel Regno Unito, è bellissimo in realtà cominciare di nuovo a viaggiare da qualsiasi parte. Grazie Sheila per l'introduzione e per tutto il lavoro che stai facendo. In una zona del mondo che sta sentendo particolarmente gli effetti del cambiamento climatico. Grazie perché quelle che a volte sembrano solo delle cifre astratte, sono state rese concrete da te. Ora sono un cittadino privato, quindi viaggi come questo sono un po' diversi da come lo erano prima. Non vengo più invitato alle grandi foto di gruppo, il traffico lo devo purtroppo di nuovo sopportare, non c'è la musica quando entro in una stanza, ma una delle cose positive che posso fare un discorso come questo senza dover indossare una cravatta e creare uno scandalo, spero. Ma anche se non mi è più richiesto di venire a Summit come questo, le abitudini sono dure a morire e soprattutto mi sta a cuore la salute del nostro pianeta. I bambini, i nostri figli, i nostri nipoti erediteranno un mondo che a me sta a cuore tenere in buone condizioni e per questo che oggi sono qui, per parlare di quello che è avvenuto negli ultimi sei anni, da quando ho parlato alla Cop di Parigi e per parlare dei passi, delle misure che ancora dobbiamo implementare se vogliamo fare dei progressi. Perché quando si parla di clima il tempo davvero sta scadendo".