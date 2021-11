L'allevamento ecosostenibile in Salento

Giulio Apollonio ama definirlo allevamento a violenza zero. 6.000 galline salvate dalla macellazione, lasciate vivere al pascolo in un parco di 4 ettari immerso nelle campagne di Cutrofiano, nel basso Salento. "Abbiamo fatto questa scelta di acquistare le galline che l'industria ritiene non più produttive, di metterle in un ambiente naturale e provare a dargli una seconda chance, la possibilità di continuare a produrre in un ambiente che per loro è il più naturale possibile". Il risultato è straordinario, grazie alla convivenza con un centinaio di galli che garantisce una naturale socialità, queste galline che l'industria considera produttive per 13 mesi al massimo riescono a vivere e produrre per anni ottime uova. Un modello etico ed ecosostenibile celebrato di recente addirittura dalla CNN con un reportage andato in onda in occasione dell'apertura della Cop26 di Glasgow. "Un'alternativa possibile siamo stati definiti. Stiamo cercando e lo stiamo dimostrando con la pratica, non con la teoria, che un allevamento non impattante sull'ambiente ma anzi che lasci un'impronta positiva sull'ambiente è possibile". E oggi l'Uovo Perfetto di Cutrofiano oltre che dai gruppi di acquisto sparsi in tutta la Puglia, viene richiesto da mezza Europa. Giulio Apollonio ce lo porta con Amazon, fresco e in appena 48 ore. "Il mercato è esploso tra le nostre mani già da subito, appena abbiamo messo le prime uova in vendita, scoprendo che c'è un bacino di clientela enorme e sempre più ampio che ha un'attenzione importantissima a tutto ciò che sono le tematiche etiche ed ambientali".