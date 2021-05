Negli Stati Uniti dopo 17 anni di vita sottoterra le cicale emergono dal terreno. La covata di quest'anno è particolarmente numerosa e gli americani si preparano a un'estate particolarmente musicale. Le cicale infatti vivono per 17 anni sottoterra ed emergono solo nell'ultimo anno della loro vita, durante il quale emettono il classico suono per il quale sono celebri. Si accoppiano e depongono le uova per la covata che uscirà dalla terra tra altri 17 anni. Credit: Princess Habibi via Storyful.