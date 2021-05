É un angolo di paradiso incontaminato oggi. Il terreno a due passi dalle spiagge delle Bombarde e del Lazzaretto, ad Alghero, che il maestro d'orchestra Claudio Abbado, 30 anni fa, acquistò strappandolo ad un triste destino di abbandono. Sembrava condannata a diventare una discarica, oggi invece vi sono state piantate oltre i 9 mila piante, ristabilendo l'ambiente della macchia mediterranea, che caratterizza questo splendido tratto di costa sarda. Il terreno è un gioiello naturalistico, tutelato e protetto per il suo importante valore ambientale e fa parte del Parco regionale naturale di Porto Conte. La campagna di Legambiente per la giornata mondiale dell'ambiente, che si celebrerà il 5 giugno, quest'anno parte da storie simboliche come questa. "Grazie a questa raccolta fondi, attiva dal 31 maggio al 6 di giugno, riusciremo a concretizzare otto progetti sul territorio nazionale, quattro di forestazione urbana e la realizzazione di quattro comunità energetiche, nelle periferie delle città italiane. Saranno gesti concreti per contribuire alla lotta alla crisi climatica". Per sostenere la campagna basterà fare una telefonata o mandare un sms al numero solidale 45593. I progetti di forestazione saranno realizzati a Torino, Milano, Roma e Napoli. Gli altri quattro progetti di comunità energetiche seguiranno l'esempio di quello realizzato nel quartiere San Giovanni a Teduccio, a Napoli, dove sono stati installati i pannelli fotovoltaici che producono 53 kilowatt di corrente elettrica. Secondo uno studio di Legambiente-Elemens, le comunità energetiche potranno contribuire a circa il 30% dell'obiettivo climatico del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 del Ministero dell'Ambiente.