One Ocean Foundation, giovani protagonisti per il mare

Il mare inizia da qui, da Milano, sì perché anche dalle grandi città si possono intraprendere azioni concrete per difendere il pianeta blu, ma soprattutto il futuro del mare inizia dalle nuove generazioni, futuri ambasciatori e custodi di questo immenso patrimonio. Per questo One ocean foundation ha avviato, proprio a Milano, il suo progetto per le scuole, per educare e mobilitare i giovani all'influenza del mare sulle loro vite e delle loro vite sul mare. Grazie allo stimolo e al supporto della prefettura e del Comune di Milano One ocean foundation è riuscita a coinvolgere i giovani delle classi superiori delle scuole milanesi. "Nel tempo, l'attività umana ha talmente degradato Il pianeta che noi, che siamo la generazione che probabilmente ha la maggiore responsabilità, o quelle che la precedono, abbiamo considerato che era il momento veramente di investire sulle nuove generazioni, sensibilizzarli, farle conoscere e creare passione e attenzione perché quello è il loro mondo. E' il mondo del futuro, è la loro vita." One ocean summit young è l'occasione per i ragazzi di apprendere e confrontarsi ed orientarsi ed agire per il mare, un confronto con i protagonisti di questa battaglia per la salvaguardia del mare, gli scienziati, i comunicatori, gli sportivi. "Abbiate coraggio, sognate in grande, sognate in grandissimo perché non sapete dove i vostri sogni potranno condurvi. Sarà faticoso come abbiamo detto, può darsi che sia faticoso, però tutto ha un prezzo nella vita, inseguire i propri sogni ha un prezzo e lasciarli andare potrebbe avere un prezzo ancora più alto." Una sfida la One ocean young challenge per permettere ai più giovani di diventare i protagonisti del cambiamento.