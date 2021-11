Pesca sostenibile, la settimana per il consumo responsabile

Abbiamo scelto di certificare il nostro prodotto, venendo da una storia di sostenibilità e di programmazione di prelievo del mollusco in mare. Assieme con i biologi, che con le varie attività che vengono svolte assieme a noi pescatori in mare, arrivando ha un prodotto pescato in mare e selezionato a bordo e poi in base ai nostri centri di spedizione e lavorazione del mollusco, arrivando a un prodotto che arriva nelle tavole di tutti i nostri consumatori, con un marchio MSC, che certifica praticamente il nostro impegno, il nostro sforzo nel salvaguardare la pesca in mare, pensando anche un po' al futuro dei nostri figli. Perché non dobbiamo pensare solo all'oggi, ma dobbiamo pensare anche fra 10-20 anni, che qualcosa ci sia per tutti. Perché il prodotto che peschiamo in mare, non è nostro. Noi gestiamo il prodotto in mare. Abbiamo un consorzio di gestione, che ha la gestione appunto, dei litorali marini, ma non è nostro, è di tutti. Quindi noi dobbiamo pensare bene a gestirlo al meglio, in modo che un domani ci sia prodotto anche per gli altri.