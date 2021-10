Report Unep, il commento di Albrizio (Legambiente Bruxelles)

"Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha commentato l'Emission Gap Report dell'UNEP, nel quale si dice che per contenere la temperatura media globale entro la soglia critica di 1,5 bisogna ridurre le emissioni del 55% in più rispetto al 30 attuale entro il 2030. Ecco perché parla di catastrofe. Nello stesso tempo, per raggiungere questo obiettivo, gli NDC che attualmente sono stati comunicati al segretariato della convenzione sul clima molti non hanno target al 2030, ma solo target al 2050 o addirittura, come Cina e Russia, al 2060 di riduzioni a zero emissioni nette. Solo in Europa se non si riducono a zero le emissioni entro il 2050 si avrà una riduzione del PIL dell'8%. A livello globale ci sono alcune economie come quelle asiatica che addirittura la vedranno diminuire del 13%. È solo questione di volontà politica.