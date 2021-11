Sky Italia, in due anni emissioni ridotte dell'11%

Si dice sempre che ognuno deve fare la propria parte contro la crisi climatica. Noi di Sky Italia lo stiamo facendo. Nel biennio 2019-2020 abbiamo ridotto dell'11% le nostre emissioni di gas serra, quelli cioè che cambiano il clima. Un risultato certificato da Carbon Trust, un'associazione senza scopo di lucro che ha il compito di verificare gli impegni presi dai privati. Insomma, niente greenwashing ma risultati concreti che portano Sky Italia al rinnovo della certificazione verde. Il risultato è stato raggiunto anche grazie agli impianti di trigenerazione della nostra sede. Si tratta di un sistema che garantisce di riutilizzare il calore che viene sprigionato durante la produzione di energia per diversi usi: il raffreddamento dei nostri studi e dei nostri data center ma anche il riscaldamento dei nostri uffici. La certificazione Carbon Trust è un altro tassello verso l'obiettivo più ambizioso di Sky: quello di raggiungere emissioni nette zero entro il 2030, non una data scelta a caso. È la scienza che ci dice che se vogliamo limitare l'innalzamento della temperatura media globale dobbiamo fare la maggior parte degli sforzi nel breve termine, cioè adesso.