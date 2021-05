Trivelle, Cingolani: non le ho autorizzate io erano già lì

Quelle trivelle erano già lì, quindi penso che le vongole diciamo fossero offerte già da tempo. Quello che è successo è che c'erano delle autorizzazioni di valutazioni di impatto ambientale per riprendere le operazioni di trivelle che già esistevano in quella zona che erano state completate molto tempo fa e io le ho trovate erano completate. Purtroppo io non posso fare un'operazione scorretta cioè se c'è una autorizzazione che è pronta e il lato amministrativo è finito io sono obbligato a mandarlo avanti.