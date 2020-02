Coronavirus, Di Maio: controlli su voli indiretti da Cina

Noi abbiamo bloccato i voli diretti da e per la Cina ed è chiaro che è una misura temporanea finché la comunità scientifica non ci dirà che si stanno abbassando gli indici di questa epidemia. Un'epidemia che ha superato i livelli della SARS e va oltre i 1000 morti da quello che abbiamo visto dagli ultimi numeri. Poi, però, non è che abbiamo rinunciato a monitorare coloro che arrivano con i voli indiretti, perché abbiamo istallato i termo scanner in tutti gli aeroporti che hanno questo genere di arrivi e infatti noi possiamo monitorare la temperatura corporea dei passeggeri che arrivano in aeroporto con i cosiddetti termo scanner che ci permettono di avere un alert sulla possibilità che ci possa essere un caso di infezione.