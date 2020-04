Fase 2, ripartito il cantiere della A4 sulla Brescia-Padova

Anche se non è ancora tempo di riapertura, ci sono cantieri che hanno già preso il via. Da qualche ora, infatti, sono iniziati i lavori di pavimentazione di un tratto dell'A4, circa 4 chilometri sulla Brescia Padova, in direzione Milano, all'altezza di Brescia centro. Il lockdown ha di fatto anticipato molti dei lavori di manutenzione e ripristino del manto stradale previsti entro la fine del 2020. Il cronoprogramma, dei lavori di Autostrada Brescia Padova, prevedeva che i lavori dovevano iniziare a marzo e in tutti i vari lotti, erano 7 lotti, dovevano terminare a ottobre o novembre del 2020. Tutti gli interventi di pavimentazione, almeno quelli programmati, dovrebbero terminare con il mese di maggio 2020. L'usura delle grandi opere, come l'Autostrada A4, percorsa ogni giorno da migliaia di mezzi pesanti, soprattutto nei tratti dove il terreno presenta stratificazioni diverse, l'asfalto cede, e come si dice in gergo, si ammalora. Questo processo, favorisce a volte il cedimento dell'asfalto stesso. In questi casi, l'intervento è immediato e in condizioni di traffico normale, un ripristino come questo avrebbe causato code importanti, essendo chiuse due corsie di marcia. Il lotto in questione era da suddividersi in quattro interventi, ma approfittando del traffico esiguo di questi giorni, i lavori procedono speditamente e si concluderanno in anticipo. Siamo riusciti ad anticiparli adesso, nel mese di aprile e maggio, originariamente erano previsti da fare in cinque interventi, però grazie alla situazione del traffico, che è molto limitato, riusciamo a anticiparlo e a farlo in due interventi, per cui, in soli due weekend invece cinque weekend che erano previsti originariamente. 28 billici in azione e altri 16 che si aggiungono al momento dell'asfaltatura. In tutto una quarantina di operai al lavoro in totale sicurezza, ci garantiscono i titolari della ditta appaltatrice. La prossima settimana partiranno i lavori del terzo e del quarto lotto.