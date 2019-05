Omicidio Pamela, le parole della madre dopo la sentenza

“Finita. Oddio, non è finita, però oggi è finita per Oseghale”. Però tu dici non era solo. “No, per me no”. Sei convinta? “Sì, convintissima”. Anche se gli altri vanno tirati fuori dal processo. “Non possa dire nulla ora perché ci saranno delle evoluzioni”. Quindi hai le tue idee? Convinzioni? Anche che si basano su qualcosa di più concreto evidentemente. “Sì, però non posso dire nulla”. Te lo aspettavi che finiva così oggi? Perché l'attesa è stata lunga. “Sì, è stata lunga, ci ho sperato. Sì”.