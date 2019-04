Rom Torre Maura, gli abitanti: sono sporchi e rubano

Purtroppo la storia insegna che i rom sono quelli che ti vengono a rubare dentro casa e ti creano problemi, la storia insegna, anche se posso dire che personalmente qualche cosa l' ho vissuta personalmente di questo genere e la cosa mi ha dato un po' fastidio. Giusto, dice lei “non li vogliamo avere troppo vicini” insomma? No, li dovrebbero spostare Nell’arco di tutta Roma, un po'. Sì, però, sa che la scelta di spostarli qui da quell'altra struttura era per permettere ai bambini di continuare a andare a scuola? Questo sulla scuola io sono perfettamente d'accordo, sono... ecco, perché la cultura è la cosa principale della vita delle persone, la vedo io, la vedo, dopodiché... Cioè alla fine se li sposta a Roma Sud non vanno più a scuola. Sì. Possono cambiare... No? È successo anche un problema che il Comune può anche prendere i pullmini e portarli a scuola. Il perché, perché sono zingari, sono ladri, sono zozzi, sono sporchi, rubano, stuprano, macchine rubate, segnano le porte