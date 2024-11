Oltre 150 residenti, inclusa una delegazione da Ginostra, hanno marciato per le vie di Stromboli per chiedere interventi urgenti dopo le alluvioni che hanno devastato l’isola. I manifestanti sollecitano la messa in sicurezza dei due versanti, evidenziando il rischio idrogeologico che minaccia la popolazione. Tra i portavoce della protesta, Anna Silvestri e Pasquale Giuffrè hanno espresso la preoccupazione per la mancanza di azioni concrete a tutela degli abitanti .