Tweet pro Hitler, Rettore: contenuti inaccettabili

E' un ateneo che da sempre si configura come profondamente antifascista e contrario a qualsiasi forma di revisione negazionista neonazista o di discriminazione nei confronti di qualsiasi popolo, per questo io mi sono sentito molto toccato. Ma il mio primo obiettivo era quello di difendere l'onorabilità del nostro ateneo. Quando parlavo di opinioni personali non mi riferivo al fatto che non fossero reati perché anche un'opinione può essere in questo caso un reato ed infatti, avendo configurato poi questa mattina, assieme ai miei legali, i possibili profili di reato, stiamo predisponendo un esposto da inviare alla Procura della Repubblica.