Vorrei esprimere il ringraziamento per quello che i nostri concittadini avvertono nei confronti della Polizia di Stato. La fiducia e l'affidamento, questi sentimenti sono stati sono ulteriormente intensificati in questo periodo di emergenza sanitaria. Come lei ha ricordato la Polizia di Stato si è prodigata con impegno e abnegazione pagando un prezzo alto, 14 vittime sono tante e 10,000 contagiati sono un prezzo particolarmente pesante.