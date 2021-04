25 Aprile, Eccidio di Marzabotto: il ricordo di Laffi. VIDEO

Io avevo 16 anni per dirti cosa valeva la vita cosa valeva la vita di una persona se denunciavi un partigiano ti davano cinque kg di sale. Per 50 anni non ha voluto raccontare, ha deciso di farlo dopo la scoperta dell'armadio della vergogna nel 1994, da allora ha scelto di testimoniare ogni volta che è stato invitato a farlo, soprattutto nelle scuole. Il peso della memoria lo porta addosso, Ferruccio Laffi 93 anni sopravvissuto all'eccidio di Marzabotto nell'autunno del 44, su queste colline dell'Appennino tosco emiliano, uno dei più gravi crimini di guerra contro la popolazione Civile, tra le 771 vittime inermi dei nazifascisti, 14 erano della sua famiglia. "Quel giorno lì sono scappato da casa verso sera, non si sentiva più niente, vediamo la casa bruciare, non c'era nessuno a casa, arriviamo lì c'è lo spiazzo nell'aia e 18 persone trucidate lì." 77 anni dopo il ricordo al Sacrario dei Caduti di Marzabotto, le restrizioni della pandemia, la cerimonia trasmessa in streaming. "Per noi è ancora più importante oggi il 25 aprile perché abbiamo notato anche dalle recenti dichiarazioni sulla Stampa, che c'è questo questa sete di revisionismo storico. Oggi è una giornata che dovrebbe accomunare tutti gli italiani, tutti coloro che hanno a cuore la democrazia, la libertà. La mia generazione e quelle successive sono le prime nella storia dell'umanità che in questa parte del mondo in Europa, non hanno più conosciuto gli orrori della guerra delle guerre, però non tutto è per sempre, per questo bisogna fare memoria, bisogna ricordare." L'omaggio alla memoria dell'artigiano della Pace Dante Cruicchi, partigiano e poi Sindaco di Marzabotto, nel centenario della sua nascita l'intitolazione di un ponte che porta a Monte Sole a colui che dedicò la vita a costruire ponti tra le culture.