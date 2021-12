A Ravanusa non si scava più, rimosse le macerie per indagini

Panni ancora stesi sulle finestre di case sventrate. Auto ritrovate come carcasse sotto il peso di tonnellate di pietre, mattoni, ferro e cemento. Cartelli vendesi su palazzine che ora è impossibile comprare. Uno scenario desolante, il quartiere di via Trilussa. "Ora lavorano mezzi pesanti e pale meccaniche per rimuovere le macerie laddove fino a martedì invece si procedeva con estrema cautela, scavando anche a mani nude, cercano i dispersi e sperando di trovare qualcuno ancora in vita." Una volta liberata l'aria i periti dovranno raccogliere elementi utili alle complesse indagini avviate dalla Procura di Agrigento. Si cercherà di capire come e perché si sia formata una tale concentrazione di gas metano nel sottosuolo, come sia fuoriuscito e cosa abbia fatto da innesco provocando la spaventosa esplosione che ha distrutto quattro edifici e reso inagibili altre decine, uccidendo 9 persone oltre al bimbo che stava per nascere. Un primo sopraluogo lo ha effettuato il super perito Antonio Barcellona, che sta' studiando i filmati e tornerà sul posto quando la zona sarà accessibile. "Deformazioni delle lamiere, garage, portelloni metallici ed infissi si sono osservate anche esternamente a tale area a diverse centinaia di metri di distanza. Si è trattato certamente di un evento esplosivo anomalo, le cui cause sono tutte ancora da accertare, i cui danni, sia da esperienza ma anche da letteratura in riferimento alla tipologia dei luoghi, sono certamente da considerare un caso più unico che raro." Intanto vanno avanti i controlli sulle condutture, chiuse per sicurezza in tutta l'area. E se chi abita nella zona rossa non può usare il gas perché è staccato, chi sta' all'esterno tiene i fornelli spenti per paura. "Spento la stufa col metano, ho chiuso tutta la conduttura del gas. Guarda, mi sono andata a comprare il fornellino per il mangiare e riscaldarmi.