Abusi di Capodanno a Milano, salgono a 9 le vittime

Aumenta da cinque a nove il numero delle ragazze vittime di abusi sessuali a Milano, nella notte di Capodanno in piazza Duomo. Tre gli episodi su cui indaga la Squadra Mobile della Questura. La Procura che ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo, ha identificato grazie al lavoro degli investigatori altre quattro giovani, coinvolte nel primo dei tre episodi già noti, quello per intenderci di cui è stata vittima una studentessa fuori sede 19enne, rimasta per diversi minuti in balia di una quindicina di ragazzi. Il secondo episodio, lo ricordiamo, aveva avuto per protagoniste due turiste tedesche 22enni, accerchiate e palpeggiate per un interminabile minuto. Terzo episodio, nei pressi di Piazza Duomo, dove due giovani sono state aggredite e rapinate. In Procura si è tenuto un vertice tra l'Aggiunto Letizia Mannella, il PM Alessia Menegazzo e il Capo della Mobile Marco Calì, per fare il punto sulle indagini. Grazie alle testimonianze, ai filmati delle telecamere di sorveglianza e ai video amatoriali, si sta lavorando per identificare gli autori degli assalti sessuali: una trentina di ragazzi, forse suddivisi in più gruppi, che hanno agito con modalità da branco. Tutte le vittime hanno riferito di essere state molestate da giovani all'apparenza stranieri e di origine nordafricana.