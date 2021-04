Più di 300 persone si sono radunate all'aeroporto di Fiumicino per dar vita al corteo di protesta dei lavoratori di Alitalia, del comparto aereo-aeroportuale e indotto. Lo sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17, è stato organizzato da Cub Trasporti e Usb in difesa dell'occupazione e contro la precarizzazione del mondo del lavoro. I sindacati hanno annunciato una nuova manifestazione il 28 aprile in piazza San Silvestro a Roma.