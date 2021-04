Alitalia, Fassina: "Compagnia deve ripartire subito". VIDEO

É una situazione insostenibile ma insostenibile da tempo e il Governo deve decidere. Basta negoziato con la Commissione Europea, sono proposte irricevibili, perché vorrebbe dire distruggere il trasporto aereo italiano. Quindi Alitalia deve ripartire subito, deve essere messo nelle condizioni di poter vendere i biglietti per la stagione estiva. Poi prosegua pure il negoziato, intanto c'è bisogno di salvare tutti gli asset e tutti i lavoratori, si è perso fin troppo tempo. Il Presidente Draghi deve spendere la sua autorevolezza in Europa per bloccare questa trattativa e girare pagina, così non si può andare avanti, loro non prendono gli stipendi, i fornitori non sono pagati, i biglietti aerei non si vendono, così si va alla catastrofe. Non è possibile, ci dev'essere una svolta ma oggi, domani, in questi giorni, non c'è più tempo per inviare. Alitalia è stata portata in amministrazione straordinaria dopo 10 anni di proprietà privata. L'hanno gestita i privati. Non è colpa della famiglia costosa dei lavoratori, è colpa degli azionisti che l'hanno spolpata, in particolare Etihad. Andassero a vedere le indagini della procura di Civitavecchia, per vedere dove stanno le responsabilità e chi ha spolpato Alitalia. Quindi ora serve una presenza forte dello Stato, che innanzitutto la salvi e la rilanci. Poi si discute di quali azionisti eventualmente coinvolgere.