All'Università di Viterbo inaugurato l'Anno Accademico

"Inaugurazione dell'anno accademico a Viterbo. L'università di Viterbo cresce in Italia, ma anche nel mondo." "Sì, siamo felici perché effettivamente i dati dimostrano che cresciamo in termini di numeri, ma soprattutto di studentesse e studenti internazionali. Quest'anno abbiamo superato le mille iscrizioni e questo per noi è un grande motivo di orgoglio, perché diventiamo una università più accessibile e più internazionale." "Laurea honoris causa a Don Antonio Mazzi per la sua vita, la sua intera esistenza dedicata al prossimo attraverso la comunicazione." "Sì, noi abbiamo dato questa laurea perché lui effettivamente è stato un innovatore nella comunicazione e nell'utilizzo della comunicazione digitale per il sociale. E poi il fatto di avere Don Mazzi oggi all'inaugurazione perché è un uomo straordinario che ha dimostrato come il sogno di un uomo può cambiare la vita di molti." "Grazie." .