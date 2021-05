Apre al pubblico la Biennale di Architettura

Venezia si anima, l'apertura al pubblico della 17esima Biennale di Architettura, richiama turisti italiani e stranieri e segna la ripartenza, dopo oltre un anno dall'inizio della pandemia da Covid-19. Come ha sottolineato il presidente della Camera Roberto Fico presente, insieme con il Ministro Dario Franceschini, alla cerimonia di consegna del Leone d'Oro alla carriera, all'architetto di fama internazionale Rafael Moneo. "Credo che, per fare qualsiasi lavoro, bisogna farlo con gioia. Io credo che la volontà, il desiderio, noi abbiamo una parola in spagnolo che non trovo proprio la traduzione all'italiano che si chiama "ganas", che significa vorrei fare qualcosa ... Lavorare in questo modo, mi sembra che sia il migliore consiglio per qualsiasi voglia lavorare come architetto, ma per qualsiasi sia il lavoro che si abbia, anche in altre professioni". Crisi climatica e sostenibilità ambientale, sono i temi al centro della Mostra Internazionale di Architettura, con gli architetti impegnati in prima linea a trovare soluzioni per rendere il mondo, un posto migliore.