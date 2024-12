Bari, maltempo e divieti non fermano l'aperitivo in centro

Mentre il Babbo Natale raccoglie, nel villaggio allestito in Piazza Umberto, le sue ultime letterine, nella vicina via Sparano, la strada dello shopping barese, va in scena il rito del regalo last-minute. "Sì, il regalo dell'ultimo momento. Auto regalo e regalo per mia moglie dell'ultimo momento". "Stiamo regalando cappelli, sciarpe, anche perché il tempo qui è stranamente freddo per il periodo". Maltempo che ha rischiato di rovinare un altro rito molto caro ai baresi: l'aperitivo in centro della Vigilia di Natale. "Diciamo che già che non piove è una cosa meravigliosa. Però dopo vent'anni un po' di pioggia, un po' di freddo ci sta, dai. Però comunque gente c'è sempre. Aspettiamo tanta gente". Anche quest'anno il Comune di Bari ha deciso di disciplinare questo rito che in passato era un po' sfuggito di mano fissando poche ma fondamentali regole. "Non possiamo vendere bottiglie in vetro, non possiamo dare il vetro da asporto, ai tavoli, quindi dobbiamo dare tutto in plastica, nei cocktail, le bevande. E non ci possono essere dj set o eventi con la musica. Solo musica nel locale in sottofondo". Decibel più, decibel meno i locali sembrano essersi allineati alle direttive personalizzandole in alcuni casi. Ecco allora che nel kit da asporto rigorosamente in plastica finisce anche l'aperitivo, tipicamente barese, a base di pesce crudo. "Ci siamo inventati questo tagliere di mare in forma di aperitivo per chi passa la giornata qui e decide di non fermarsi può mangiarlo tranquillamente sul lungomare, sulla muraglia. Sempre con i nostri prodotti locali. Tutto fresco". "Auguri!".