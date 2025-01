Bergamo, bimba trova pistola e parte colpo: grave

È ricoverata all'ospedale di Bergamo in condizioni molto gravi la bimba di 3 anni rimasta ferita verso le 16 del pomeriggio di Capodanno da un colpo esploso dalla pistola semiautomatica legalmente detenuta dal padre. È successo a Gardone Valtrompia nel bresciano. La bimba stava giocando con la sorella maggiore di 5 anni nella camera dei genitori, quando ha trovato la pistola del padre. La dinamica di quanto avvenuto è al vaglio dei carabinieri che stanno ricostruendo gli attimi prima che partisse il colpo che ha colpito la bimba alla testa. Secondo una prima ricostruzione la piccola stava maneggiando la pistola quando è stata raggiunta in modo accidentale da un proiettile. La pistola, una semiautomatica, era carica: sembra infatti che nei gironi scorsi ci sia stato un furto in abitazione e che la famiglia tenesse la pistola carica proprio per questo motivo. La bambina è arrivata in ospedale a Brescia in coma ma respirando in modo regolare. In serata è stata trasportata in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le indagini dei carabinieri dovranno chiarire anche perché quell'arma fosse in camera da letto incustodita.