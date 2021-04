Brusaferro: dosi Johnson & Johnson restano in stand by

"La campagna però continua e, anzi, è molto importante che continui sempre con maggior vigore". "Con queste dosi che sono arrivate oggi che facciamo adesso le stoppiamo un attimo in attesa di avere informazioni o come ci comporteremo?". "Le dosi sono un numero abbastanza contenuto, sono circa 180 mila, è chiaro che di fronte a una azione come quella della compagnia Johnson & Johnson, noi prendiamo atto, verranno tenute un attimino in stand-by e verranno distribuite appena ci sarà chiarezza su questa situazione".