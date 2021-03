Campania, il Policlinico Federico II vaccina i suoi pazienti fragili

Da qualche giorno, dopo un'iniziale ritardo e polemiche con i medici di medicina generale per le modalità di reclutamento dei pazienti fragili, sono iniziate le vaccinazioni in Campania. Il Policlinico dell'università Federico II ha scelto di convocare i pazienti cronici seguiti dai reparti. Noi abbiamo deciso di chiamare questi pazienti, ma così come hanno fatto i diabetologi, così come hanno fatto gli oncologi, così come l'hanno fatto i pazienti di malattia autoimmune, ognuno ha chiamato i suoi pazienti e che quindi verranno vaccinati, lo abbiamo deciso questa settimana, penso che ce la faremo. Per loro, finalmente, il sollievo del vaccino, dopo mesi di angoscia e attesa. Soddisfatto perché diciamo che questa potrebbe essere l'opportunità di vedere la luce in fondo al tunnel, perché questo virus oltre a far morire le persone sta distruggendo tutto, l'economia, i rapporti sociali. Visto come è stata gestita la situazione dei vaccini in Italia, diciamo che i ritardi ci sono stati per tutti, non solo per i fragili, io ho i genitori anziani che ancora lo devono fare. Un altro dato di questi giorni è relativo al calo di adesioni dopo il caos AstraZeneca, riservato alle categorie professionali, un calo più contenuto per quanto riguarda il Policlinico dell'università Federico II che sta vaccinando personale docente e studenti, ma comunque presente. L'obiettivo deve essere quello di vaccinare quante più persone possibili in tempi rapidi in modo da ridurre il carico sulle strutture ospedaliere. Il doppio binario non deve però far passare il messaggio che ci siano vaccini di seria A e vaccini di serie B, io ricordo all'inizio della campagna vaccinale, col vaccino Pfizer ci furono delle morti per reazioni allergiche e anche lì ci fu un minimo di calo della fiducia, i vaccini sono tutti i vaccini approvati con delle procedure estremamente rigorose, ai fragili viene consigliato il vaccino RNA ed è un'indicazione che è legata a quello che le agenzie regolatorie hanno stabilito, non vuol dire che il vaccino AstraZeneca sia un vaccino di serie B.