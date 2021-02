Campania, oltre 50mila over 80 aderiscono al vaccino

Sono oltre 50000 gli over 80 prenotati in pochi giorni sulla piattaforma online della regione Campania, ovviamente, trattandosi di anziani, quasi sempre serve l'aiuto di parenti o il coinvolgimento dei medici di base. Non c'è ancora una data per l'inizio delle vaccinazioni, ma si spera di riuscirci tra una settimana, sui tempi pesa anche l'incognita delle dosi, a dare un quadro della situazione è Massimo Bisogno che coordina la piattaforma regionale di adesione. Su una platea che per regione Campania è di circa 320000 over 80 è un dato incoraggiante, vuol dire che benché digitale la persona ha avuto modo di potersi prenotare. Proprio in queste ore si sta modificando a livello nazionale il piano vaccini per consentire di ridistribuire le dosi del vaccino Pfizer in funzione della categoria over 80, quindi nelle prossime ore sapremo quanti vaccini arriveranno e quindi potremmo organizzarci per chiudere nel giro di alcune settimane anche questa categoria che, ovviamente, però, non sarà semplice da fare in pochissimi giorni. Ecco come funziona la piattaforma alla quale si accede dal sito della regione Campania, bisogna inserire il codice fiscale e numero di tessera sanitaria poi inserire indirizzo e-mail e numero di cellulare e si riceverà una conferma dell'adesione e si verrà poi contattati per il vaccino. Può partecipare anche chi compie 80 anni nell'arco del 2021, le dosi giornaliere dipenderanno anche da quante persone sono allettate e quindi si dovranno raggiungere casa.