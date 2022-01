Capodanno in Italia sottotono, feste di piazza annullate

Annullate tutte le feste nelle piazze italiane, restano aperti i ristoranti e i teatri. A Roma, a Napoli, a Milano, a Trieste, Firenze, nel resto d'Italia il Capodanno 2021 è stato celebrato senza festeggiamenti pubblici. A Milano però sono centinaia le persone che hanno raggiunto Piazza Duomo e le vie centrali della città per l'ultimo dell'anno. In serata si sono registrati disordini e tafferugli, le forze dell'ordine hanno sgomberato la piazza. In tanti hanno comunque atteso la mezzanotte al centro prima di andare via. A Roma una fitta nebbia ha avvolto la città per tutta la notte. Non particolarmente affollate le strade del centro presidiate dalle forze dell'ordine che hanno effettuato controlli a tappeto. A Napoli nonostante il divieto di fuochi d'artificio emesso dal Sindaco Gaetano Manfredi, già dalle prime ore della serata si sono sentiti i primi botti nonostante le sanzioni previste fino a 500 euro. Un capodanno diverso anche per tanti ristoratori che hanno subito molte cancellazioni. "Siamo aperti perchè abbiamo giusto un tavolo." "Adirittura. Qua siete rimasti aperti anche per un tavolo." "Che devi fare. Il periodo è quello che è. Speriamo che arriverà qualcuno, però è un disastro." "Un Capodanno diverso, un po' triste.Perché veramente c'è pochissima gente, se vedete il Naviglio anche. C'è veramente pochissima gente. Vaccinatevi, fatevi forza e vaccinatevi." "Cerchiamo di far pesare il meno possibile questa situazione anche perché stiamo parlando solo di Covid, ci stiamo dimenticando di vivere forse".