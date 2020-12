Caso Genovese, parla la 18enne: ho pensato di morire

chi l'ha vista descrive un volto che dimostra tutti i suoi 18 anni, segnato dalla sofferenza, ma anche dalla rabbia di doversi difendere da chi la accusa di essersela cercata. La giovane che ha denunciato di essere stata sequestrata e violentata dall'imprenditore Alberto Genovese nella notte tra il 10 e l' 11 ottobre racconta al Corriere della Sera di aver accompagnato un'amica alle feste che il ricco imprenditore organizzava nel superattico nel centro di Milano. Quella di ottobre era la terza volta, le prime due a giugno e settembre. Sempre bella gente, bella musica racconta e conferma i vassoi pieni di droga. L'ultima volta l'arrivo con l'amica alle 20:30, invitata da Daniele Leali, amico fidato di Genovese accusato adesso dalla procura di Milano di aver procurato la droga. C'erano appena una ventina di persone, quasi tutte giovanissime ragazze. Subito la diciottenne avverte il pressing di Genovese. Alla fine i ricordi diventano confusi, finisce in camera da letto, "mi ha drogata" accusa e spiega di aver temuto di morire. Genovese è in carcere a San Vittore, ma alla denuncia della diciottenne si aggiungono quelle di altri giovani. I magistrati vogliono capire se esisteva un sistema Genovese, chi portava le ragazze, chi forniva la droga. Sarà importante il racconto di Daniele Leali, DJ e vocalist organizzatore di feste che da qualche giorno è ufficialmente indagato per detenzione ai fini di spaccio. Rientrerà in Italia da Bali il 19 dicembre e ogni mattina racconta: moralmente sono abbattuto perché entrare in questo calderone di un procedimento giudiziario dove tutti puntano il dito accusandoti di aver fatto cose che sono ben lontane dal mio modo di essere, mi fa chiaramente male. Anche la fidanzata di Genovese, Sara Borruso, è indagata, potrebbe aver assistito ad alcuni episodi di violenza.